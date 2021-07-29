Ekili vaziyette bin 100 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonunda bin 100 adet kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Seyitgazi'nin Gümüşbel mahallesinde yasadışı ekilmiş kenevir bitkisinin yetiştirildiği tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda; tarlaların arasında ekili vaziyette yaklaşık 70 ile 80 santimetre uzunluklarında bin 100 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'Yasadışı kenevir ekmek' suçları kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçirilen kök kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, olay ile ilgisi bulunan iki şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR