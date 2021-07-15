Ekilirken kuraklık endişesi yaşanan Taşköprü sarımsağında yüksek rekolte bekleniyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescillenen sarımsakta bu yıl 30 bin ton verim elde edileceği öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ayının sonundan itibaren ekilmesi gereken sarımsak tohumları, bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle ocak ayının sonunda toprakla buluşturuldu.

Üreticiler erken ektikleri sarımsakta rekolte kaybı endişesi yaşarken, etkili olan yağışların ardından endişe yerini artış beklentisine bıraktı.

Temmuzun ilk haftası itibarıyla hasadına başlanan sarımsakta geçen yıl 27 bin ton civarında gerçekleşen rekoltenin bu yıl 30 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının değerine değer katmak için Avrupa Birliği nezdinde tescil alındığını söyledi.

Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ni de bu yıl devreye aldıklarını belirten Çatal, "Bu sene rekoltemizin 30 bin tonlara çıkacağına inanıyoruz. Tabii bu ilk başta 35 bin ton olabilir ama kuruduğu zaman 28 ila 30 ton arasına düşebilir. Fiyatların da öyle uçuk olmayacağını ama çiftçimizi de kurtaracak, kar edecek şekilde bir miktara çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığına işaret eden Çatal, şunları söyledi:

"Diğer sarımsaklardan daha fazla fiyatlanacağına eminiz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını almak istiyoruz. Bu sene inşallah Avrupa coğrafi işaretimizle beraber yurt dışı ihracatımızın da çoğalacağını düşünüyoruz. 30 bini 50 bin ton yaparak ihracata da güçlü katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Taşköprü'de 4 bin çiftçi sarımsaktan ekmek yiyor. Avrupa coğrafi işaretimizle bunu 5 bin çiftçiye çıkarıp rekoltenin artmasını öngörüyoruz. İhracata da can vereceğine inanıyoruz."

Üretici İsmail Karakaya da yaklaşık 10 yıldır sarımsak yetiştirdiğini dile getirerek, "Taşköprü sarımsağının rekoltesi bu yıl yüksek, güzel verim var. Fiyat olarak ise umduğumuzun altında. Geçen seneki fiyatlarımız yok. Şu an tarla bağları 5 ila 10 arasında seyrediyor. Geçen yıl aynı sarımsağı 15 liradan veriyorduk. Verim olarak sarımsağımız çok güzel, bunun fiyatlara yansımasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Hatice Kaya ise sarımsak üretiminin meşakkatli olduğunu belirterek, "Sarımsağımız çok güzel. İnşallah çiftçimizin yüzünü güldürür. Mahsulümüzde yağmurumuz bol yağdığı için bir sıkıntı olmayacak." dedi.

Hasan Yılmaz da rekolteden memnun olduklarını, fiyatların da yükselmesini beklediklerini kaydetti.