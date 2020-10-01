Ekim 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika

Ekim 2020 Dünya Gündemi

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile ABD başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın canlı...

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Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile ABD başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın canlı yayın tartışmaları, ekim ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Ekim

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

2 Ekim

Arnavutluk ve Kosova, "Ortak Hükümet Toplantısı" düzenleyecek.

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

3 Ekim

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü nedeniyle Potsdam kentinde kutlama törenleri düzenlenecek.

- Brüksel'de aşırı sağ karşıtı gösteri yapılacak.

4 Ekim

Avusturya'nın başkenti Viyana'da belediye seçimleri yapılacak.

5 Ekim

Brüksel'de Avro Grubu Toplantısı yapılacak.

Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücünde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, New York Festivali'nde konuşacak.

- Brüksel'de 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu toplanacak.

6 Ekim

AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı Lüksemburg'da yapılacak.

- Brüksel'de AB- Ukrayna Zirvesi yapılacak.

7 Ekim

ABD Başkanı Yardımcısı Adayları Mike Pence ve Kamala Harris, Utah'ın Salt Lake City kentinde canlı yayın tartışmasına katılacak.

8 Ekim

Kovid-19 nedeniyle New York Komik Festivali bu yıl sanal ortamda yapılacak.

9 Ekim

Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

11 Ekim

Almanya'nın Nürburgring bölgesinde Formula 1 yarışı yapılacak.

- Kuzey Makedonya'da ülkeyi işgal eden faşizme karşı 11 Ekim 1941'de başlatılan ayaklanmanın yıl dönümü kutlanacak.

12 Ekim

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı Lüksemburg'da düzenlenecek.

13 Ekim

AB Genel İşler Konseyi Lüksemburg'da yapılacak.

ABD Başkanı Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayı Amy Barrett, Senatodaki kabul oturumuna katılacak.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun Kovid-19 salgını üzerine yazdığı kitabı yayımlanacak.

14 Ekim

- Frankfurt Kitap Fuarı dijital olarak ziyaretçilere açılacak.

Central Park'ta siyahi kuş gözlemcisini polise şikayet eden Amy Cooper'in ilk duruşması yapılacak.

15 Ekim

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.

ABD başkan adayları Trump ve Joe Biden, Florida'nın Miami kentinde düzenlenen canlı yayın tartışmasına katılacak.

19 Ekim

Brüksel'de 3 gün sürecek AP Genel Kurulu toplanacak.

22 Ekim

ABD başkan adayları Trump ve Biden, Tennessee'nin Nashville kentinde düzenlenen canlı yayın tartışmasına katılacak.

29 Ekim

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

31 Ekim

Japonya'da açılışı yapılacak Tokyo Uluslararası Film Festivali 9 Kasım'a kadar sürecek.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Brüksel, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekim 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika

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