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Ekim 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Ekim 2021 Dünya Gündemi

01.10.2021 09:57
Ekim 2021 Dünya Gündemi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi ekim ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi ekim ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

İngiltere'de yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile Kuzey Makedonya ve Kosova'daki yerel seçimler de ekim ayında gündeme ilişkin öne çıkacak başlıklar arasında yer alıyor.

Ekim ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ekim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Berlin'de bir araya gelecek.

ABD'de 2022 mali yılı başlayacak.

2 Ekim

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis'e, Şarlman ödülü verilecek.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olası etkinlikler ve açıklamalar takip edilecek.

3 Ekim

İtalya'da iki gün sürecek kısmi yerel seçimler yapılacak.

Doğu ve Batı Almanya'nın resmi olarak birleşmesinin 31. yıl dönümü etkinlikleri düzenlenecek.

4 Ekim

Eski İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Batı Sahara bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'nin nisan ayında İspanya'ya getirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada ifade verecek.

5 Ekim

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Ukrayna'yı ziyaret edecek.

6 Ekim

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturya Haber Ajansının (APA) ev sahipliğinde 3 gün sürecek Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferans ve Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek. Programa, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de katılacak.

AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi düzenlenecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 7. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başlayacak.

7 Ekim

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.

ABD'de New York Comic-Con fuarı başlayacak.

8 Ekim

Çekya'da iki gün sürecek milletvekili seçimleri düzenlenecek.

Arnavutluk Ulusal Tarihi Müzesi tarafından "Tirana Photo Festival 2021" düzenlenecek.

9 Ekim

Bosna Hersek'te Aliya İzetbegoviç'in 18. ölüm yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlenecek.

11 Ekim

Kuzey Makedonya'da ülkeyi işgal eden faşizme karşı 11 Ekim 1941'de başlatılan ayaklanmanın yıl dönümü kutlanacak.

Kuzey Makedonya 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında evinde Almanya ile karşılaşacak.

ABD genelinde Columbus günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler izlenecek.

12 Ekim

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın öncülüğünde G20 ülkeleri liderleri, Afganistan krizini ele almak üzere çevrim içi toplantı yapacak ve İtalya'nın ev sahipliğinde G20 Ticaret Bakanları Sorrento kentinde bir araya gelecek.

Arnavutluk 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında evinde Polonya ile karşılaşacak.

Kosova 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında evinde Gürcistan ile karşılaşacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AB-Ukrayna Zirvesi düzenlenecek.

17 Ekim

Kuzey Makedonya'da yerel seçimler düzenlenecek.

Kosova'da yerel seçimler düzenlenecek.

18 Ekim

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen "sağlık acil durumu" sona erecek.

Azerbaycan'da ülkenin bağımsızlığın 30. yıl dönümü kutlanacak.

19 Ekim

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı yapılacak.

20 Ekim

Bakü'de " Karabağ'ın Restorasyonu, İmar ve Gelişimi" Fuarı düzenlenecek.

21 Ekim

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Senato Adalet Komitesinde ifade verecek.

22 Ekim

İspanya'nın en prestijli ödülü olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Asturias Prensesi Ödülleri, Oviedo kentinde verilecek. Teknik ve bilimsel araştırmalar dalında Özlem Türeci ve Uğur Şahin de ödül alacak.

27 Ekim

Bakü'de Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek.

29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dış temsilciliklerinde etkinlikler düzenlenecek.

30 Ekim

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi yapılacak.

Japonya'da 8 Kasım'a dek sürecek Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin açılışı yapılacak.

31 Ekim

Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılı vesilesiyle Berlin'de düzenlenecek olası etkinlikler takip edilecek.

İngiltere'de 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) düzenlenecek.

New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü düzenlenecek.

G20 Liderler Zirvesi, Avrupa Birliği, İtalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekim 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika


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