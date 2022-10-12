10. nesil iPad'den neler bekliyoruz? - Son Dakika
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10. nesil iPad'den neler bekliyoruz?

12.10.2022 22:41
10. nesil iPad'den neler bekliyoruz?

Ekim ayı içerisinde tanıtılması beklenen 10. nesil iPad modelinden neler bekleyebileceğimizi bir araya getirdik.

Apple'ın en uygun fiyatlı iPad modeli yıllar boyunca daha hızlı bir işlemci ve birkaç yeni özellik ile yeni nesline merhaba dedi. Uzun zamandır yenilikçi olmaktan uzak olan iPad'de yeni nesilde ise bu durum değişecek gibi görünüyor.

10. nesil iPad daha büyük ekranla gelebilir

Apple bu yıl giriş seviyesi iPad modelinde yeni bir tasarım anlayışı benimsemeye hazırlanıyor. Daha büyük ekranla karşımıza çıkması beklenen model, ağabeylerinden görmeye alıştığımız tasasarım detaylarına kavuşacak. Bu haberimizde 10. nesil iPad modelinden neler bekleyebileceğimizi bir araya getirdik.

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Bildiğiniz gibi Apple, Eylül ayında düzenlediği etkinlikte 10.nesil iPad modelini tanıtmadı. Yeni modelin Ekim ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihi yaklaşan yeni nesil tablette ekran boyutu ve işlemci dahil birçok yenilik bizleri bekliyor.

Home Tuşu ve Touch ID

iPad yeni neslinde Home tuşu ile birlikte Touch ID'yi kaybedebilir. iPad mini'nin de güncellenmesi ile birlikte fiziksel Home tuşuna ev sahipliği yapan tek model olarak iPad kalmış durumda. Ancak yeni nesil ile birlikte bu durum büyük ihtimalle değişecek.

10. nesil iPad'den neler bekliyoruz?

Ekran

Yeni iPad'de ekranın 10,2 inçten 10,5 inç boyutuna çıkması bekleniyor. Böylelikle uzun zamandır 10,2 inçlik ekran ile sunulan iPad modellerinde de önemli bir güncelleme yaşanmış olacak. Ekran boyutunun büyümesi ise Home tuşunun iptal edilmesi durumunda cihazın boyutlarında fazla bir değişiklik yaratmayabilir.

Yeni işlemci

2021 yılında tanıtılan 9. nesil iPad, A13 Bionic işlemci ile karşımıza çıkmıştı. Son gelişmelerden yola çıkarak yeni iPad modelinde, iPad mini'de olduğu gibi A15 işlemci ile karşılaşmayı bekliyoruz. Diğer yandan bazı iddialar ise 10. nesil iPad'in M1 işlemci ile geleceği yönünde. Apple tarafından atılacak böyle bir adım ise oldukça şaşırtıcı olacaktır.

10. nesil iPad'den neler bekliyoruz?

USB Type-C

Giriş seviyesi iPad, Apple'ın Lightning bağlantı noktasına sahip son tableti olarak öne çıkıyor. iPad Pro, Air ve mini sırasıyla 2018, 2020 ve 2021'de USB-C'ye geçmişti. Dolayısıyla Apple'ın iPad için de benzer bir yol izlemesi oldukça mantıklı olacaktır. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Type-C bağlantıları ile ilgili kararını açıklamasının ardından Apple'ın geçiş için daha fazla beklemeyeceğini düşünüyoruz.

5G

Apple'ın 5G alacak son tabletinin de 10. nesil iPad olması bekleniyor. Ancak giriş seviyesi tablet modelinin, iPhone 14 ve iPad Pro gibi mmWave'i değil, yalnızca iPad mini gibi daha yavaş 6Ghz'yi desteklemesi muhtemel görünüyor.

10. nesil iPad'den neler bekliyoruz?

Kamera

Apple'ın 10. nesil iPad'in arka bölümünde iPhone X'ten ilham alan bir düzene geçeceği gelen haberler arasında. Diğer yandan kamera düzeni değişmiş olsa bile yeni iPad'in tek kamera ile sunulacağına dair güçlü iddialar yer alıyor. Yeni model ikinci bir kamera olmasa bile LED bir flaş kazanması ile muhtemel görünüyor. Ön kamerada ise 12 MP'lik düzenin devam etmesi bekleniyor.

Kulaklık girişi

Yeni nesil iPad ile birlikte kulaklık girişlerine veda edeceğiz gibi görünüyor. 9. nesil iPad kulaklık girişine sahip son iPad modeli olarak kalabilir. Kablosuz kulaklıkların gittikçe daha fazla kullanılmaya başladığı bugünlerde Apple'ın 3,5 mm kulaklık girişini iptal etme şansı oldukça yüksek.

10. nesil iPad ile ilgili bildiklerimizi ve yapılan iddialar bu şekildeydi. Peki siz Apple'ın yeni nesil giriş seviyesi iPad modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Eylül, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 10. nesil iPad'den neler bekliyoruz? - Son Dakika

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