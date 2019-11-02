Son Dakika Haberleri: Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı
Son Dakika Güncel Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:27 Kaynak: AA
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