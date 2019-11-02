Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:27 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
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