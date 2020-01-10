Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı - Son Dakika
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Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

7 dakika önce

TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

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TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında işsizlik oranı, işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:02 
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