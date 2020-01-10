Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında işsizlik oranı, işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.