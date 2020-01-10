TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında işsizlik oranı, işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
10.1.2020 10:10:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı - Son Dakika