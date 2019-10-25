Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı
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Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.
Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, ekim ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:09
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