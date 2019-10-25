Son Dakika Haberleri: Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı
Son Dakika Ekonomi Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı

Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı

10 dakika önce

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı, System.String[]

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, ekim ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:09 
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