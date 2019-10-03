Son Dakika Haberleri: Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

56 dakika önce

Karabük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı, Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.

Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Karabük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı, Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.


Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.


Karabük Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısı 06 Kasım 2019, Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye binasındaki Meclis Salonunda toplanmak üzere sonra erdi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak
LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu! Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Mini elbiseli pozunu paylaşan Hanife Gürdal photoshopla bacağını inceltti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:23:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]