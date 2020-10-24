Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programı kapsamında ekim ayında 99 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Selçuk, ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara ve öksüz/yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını ve 28 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti.

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini ifade eden Selçuk, 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon lira yatıracakları bilgisini verdi.

Muhtaç asker çocuklarına yönelik yardım programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırdıklarına dikkati çeken Bakan Selçuk, bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine 482 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını aktararak, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Selçuk, yaklaşık 41 bin öksüz ve yetim için 12 milyon lira ödeme yapacaklarını ifade etti.

Kronik hastalık yardım ödemeleri yarın

Kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını hatırlatan Selçuk, bu kapsamda 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon lira destek verileceğini kaydetti. Selçuk, kronik hastalık yardım ödemelerinin ise yarın itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, "5 nakdi sosyal destek programımızla yaklaşık 99 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.