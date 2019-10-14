Son Dakika Haberleri: Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti
Son Dakika Genel Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti

Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti

48 dakika önce

Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın ettiMUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti

MUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Ekim ayında Ağustos'u yaşayan turistler bol bol güneşlenip, denize girdiler.

Türkiye'nin büyük bölümünde kendisini hissettiren soğuk havaya rağmen, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olan Bodrum'da bunaltıcı yaz sıcaklığı yeniden geldi. Yaz sezonunun bitmesine rağmen turistler ilçeyi terk etmedi. Bazı vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturmayı tercih ederken bazıları ise denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Turistler, ekim ayında denize girmenin çok güzel olduğunu söylediler.

Ekim ayında Ağustos'u yaşayan vatandaşlar sahile akın etti

Bodrum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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