Ekim ayında Çardak Havalimanı'ndan 61 bin 159 yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019 Ekim ayında Denizli Çardak Havalimanı'ndan 61 bin 159 yolcuya hizmet verildi.



Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Çardak Havaalanı'nın ekim ayı içerisinde iç hat yolcu trafiğinin 49 bin 750, dış hat yolcu trafiği 11 bin 409 kişi olmak üzere toplam ise 61 bin 159 kişi yolcuya hizmet verildiği kaydedildi. Havaalanına ekim ayında toplam 637 uçak trafiği gerçekleşti.



Çardak Havalimanı'nda ekim ayından 5 bin 574 ton kargo, posta ve bagaj taşındı. - DENİZLİ