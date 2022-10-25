Ekim ayında elektrik zammı yapılmaması yüzleri güldürürken akıllarda soru is¸aretleri yarattı! - Son Dakika
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Ekim ayında elektrik zammı yapılmaması yüzleri güldürürken akıllarda soru is¸aretleri yarattı!

25.10.2022 14:27
Ekim ayında elektrik zammı yapılmaması yüzleri güldürürken akıllarda soru is¸aretleri yarattı!

Ekim ayında elektrik zammı yapılmaması, bu ay özelinde vatandas¸ın ve sanayicilerin yüzünü güldürürken akıllarda soru is¸aretleri yarattı.

Meskenlerde günlük hayatın bel kemigˆini olus¸turan elektrik, çes¸itli sektörlerdefaaliyet gösteren firmaların da temel maliyet kalemlerinin bas¸ında geliyor.

Üretimden ısıtma-sogˆutma sistemlerine kadar her alandaki alt yapının önemli birparçası olan elektrigˆin yüksek zam oranları yüzünden neredeyse lükse dönüs¸mesiüreticiden tüketiciye kadar herkesin kabusu haline geldi.

31 Agˆustos 2022 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun yaptıgˆı basınaçıklaması ile 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak fiyatlar "küreselpiyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artıs¸ların belirli seviyeleri geçmesisebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone gruplarıiçin %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile digˆer aboneler grubu için %30, sanayiabone grubu için %50 oranında artıs¸ yapılmıs¸tır. Bu artıs¸la beraber 100 kWhelektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmus¸tur.''s¸eklinde güncellenmis¸ti.

2016 yılından 2021 yılına kadar elektrigˆe gelen toplam zam is¸ yerleri için %193,evler için ise %122 oldu. 2022 yılı sonunda ise zam ve tüketim oranlarının kendirekorunu kırması bekleniyor.

Fakat konu yalnızca zamlar değil. Bugün ülkenin elektriğini üreten bazsantrallerdeki hammadde kömür ve doğalgaz. Devlet yerli kömür, doğalgaz veyenilenebilir enerji ile elektrik üreten özel firmalara 1 Nisan 2022 tarihinden bu yanafiyat sınırlaması uyguluyor. Bu durum sayesinde elektriğin son kullanıcıya belli birfiyatı aşmayacak şekilde yansıması planlanıyor. EPDK tarafından alınan karar ile

Ekim ayı itibariyle güncellenmiş kaynak bazlı azami uzlaştırma fiyatları; (MWhbaşına) doğal gaz santralleri için 4.500 TL, ithal kömür santralleri için 2750 TL, yerlikömür santralleri için ise 2050 TL olarak belirlendi.

Elektrik fiyatlarını enflasyon, döviz, elektrik üretiminde kullanılan yakıtların fiyatları,iklimsel sebepler ve arz-talep dengesi gibi faktörler belirliyor olsa da yerli kömürkullanımının kurumsal ve bireysel tüketici açısından önemi yadsınamayacak kadarbüyük. Yerli kömür, ithal yakıtlarla kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlı bir elektriküretim kaynağı. Kömür tedariğinde yaşanan yasal sorunlar elektrik fiyatlarını,istihdamı ve ülke ekonomisini doğrudan olumsuz şekilde etkiliyor. Enerji piyasalarıuzmanları kömür çıkarma faaliyetlerinin durması halinde, ülkenin elektrik üretim vedağıtım dengesinin bozulacağını; domino etkisi ile bir çok iş kolunun durmanoktasına geleceğini önemle vurguluyor. Bir çok firma, durumun vehametini ve yerlikömürün önemini anlatmaya çalışıyor. Örneğin, son dönemde gündemde olan,günümüz rakamlarına göre yıllık 1 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatınıengelleyen ve Türkiye'nin elektrik dengesinde kritik bir pozisyonu olan YeniköyKemerköy Santrali, çalışmalarına devam edebilmek için bir çok alanda mücadeleveriyor.

Arz talep dengesinin sağlanabilmesi için gerekli, istikrarlı üretim yapabilmekapasitesi olan ve günlük gerilim dengesini koruyan yerli kömür santralfaaliyetlerinin devamlılığı en çok da vatandaş açısından önemli. Doğalgaza muhtaçbırakılacak enerji üretimi, bugün Avrupa'daki kriz ve kaos ortamını hızlıca Türkiye'yetaşıyabilir. Kömür tedariğinin önündeki engellerin kaldırılması refah için elzem.

Kömür tedariğinin devam edememesi durumunda yalnızca arz güvenliği tehlikeyegirmiş olmayacak. Kömür santralleri yerini daha pahalı üretim maliyeti olandoğalgaz santrallerine bırakacak, vatandaşın cebinden çıkacak olan fatura bedeliüzücü oranda artacak.

Giderleri gün geçtikçe artan, özellikle kış aylarında artan fatura giderleri ile baş etmekte zorlanan işyerleri ve firmalar maliyetleri düşürmek için arayışlara giriyor.Çareyi ürün ve hizmetlere zam yapmakta, çalışan maliyetlerini azaltmakta ve hattaküçülmeye giderek işten çıkarmalarda arıyor. Fiyat artışları ve enflasyon ilemücadelenin her gün zorlaştığı ülkemizde düşük maaş zamları ve işsizlikvatandaşın en büyük sorunu olmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde elektrik vedoğal gaz fiyatları sebebiyle barınmanın gerektirdiği günlük giderlerikarşılayamayan vatandaş sayısı önceki yıllara göre hızla artarak umutsuz bir tabloçizmişti. 2022 yılı toplam verileri henüz açıklanmamış olsa da vatandaşınmağduriyeti bu yıl da değişecek gibi görünmüyor.

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Elektrik Zammı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ekim ayında elektrik zammı yapılmaması yüzleri güldürürken akıllarda soru is¸aretleri yarattı! - Son Dakika


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