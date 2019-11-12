Ekim ayında gündem 'Barış Pınarı Harekâtı'

MTM, Ekim ayında yaşanan siyasi gelişmelerin nabzını tuttu. Yapılan incelemeye göre, medyanın gündeminde Barış Pınarı Harekatı vardı. Rusya ile imzalanan Soçi Mutabakatı ise medyaya yansıyan diğer bir siyasi başlık oldu.



Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, Ekim ayında siyasi gelişmeler arasında en çok Barış Pınarı Harekatı öne çıktı. Rusya ile imzalanan 10 maddelik Soçi Mutabakatı ve Yeni Yargı Paketi de siyasi gündemin ana başlıklarındandı. Cumhuriyet'in 96. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı.



Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı medyada büyük yankı uyandırdı



Geçtiğimiz ekim ayında ülke siyasetinin birinci gündem maddesi Barış Pınarı Harekatı oldu. Harekat, 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu grupları tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı başlatıldı. Harekatın başladığını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" ifadeleri ile duyurdu.



Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, Suriye'nin Kuzeydoğusuna yönelik operasyonun durumuna ilişkin bir anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri (YPG), yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü sürüyor.



Harekatla ilgili olarak, ABD medyasında Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı iddia edilen bir mektup yayınlandı. Mektupta Trump'ın sıkça tweetlerinde de belirttiği üzere Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı engellemeye yönelik ifadeler yer aldı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve sanat dünyasında birçok ünlü ismin destek verdiği Barış Pınarı Harekatı, Türk basınında 436 bin 318 habere konu olurken, Dünya medyasında da büyük yankı uyandırarak çeşitli ülkelerin öne çıkan yayınlarında 3 bin 400 haberde konuşuldu.



Soçi'de mutabakat sağlandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyinde ABD arabuluculuğuyla varılan 120 saatlik ateşkesin sona ermesine saatler kala Soçi'de bir araya geldi. Beş saatten fazla süren görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ve Rusya güçlerinin 23 Ekim Çarşamba günü öğle 12 itibarıyla 150 saat sürecek devriyeye başlayacaklarını açıkladı. Görüşme sonrasında Türkiye ve Rusya'nın "kalıcı istikrar açısından yeni bir dönemi başlatacak 10 maddelik bir mutabakat protokolüne imza attığı" belirtildi. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan 10 maddelik Soçi Mutabakat Muhtırası, Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; "Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz" dedi ve Suriye'de kalıcı bir istikrarın sağlanması ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duymakla mümkün olacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise; "Ekonomi alanında milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık. Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Sayın Putin'le Suriye'de barış, huzur, istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Soçi Muhtarısı dahil pek çok önemli karara imza attık" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme de Çin'den geldi. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi kentinde Suriye konusunda vardıkları mutabakata ilişkin, "Çin tarafı, Türkiye-Rusya anlaşmasının bölgedeki tansiyonun daha da düşmesi konusunda faydalı olmasını umuyor" ifadelerini kullandı. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre Soçi görüşmeleri 35 bin 299 habere yansıyarak, Ekim ayı siyaset gündemini belirleyen başlıklardan oldu.



Cumhuriyet Bayramı coşkusu



Cumhuriyet'in 96. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Edirne'den Kars'a binlerce kişi ellerine Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğraflarını alarak meydanları doldurdu. Başkent Ankara'da Ulus'taki eski Meclis binasında geçit töreni düzenlendi. Vatandaşlar, Opera Köprüsü üzerinden geçişin yapıldığı güzergaha karanfiller bıraktı. Ülke sınırlarını bile aşan bu büyük coşku Avustralya Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle de doyasıya kutlandı.



Cumhuriyet bayramını Üsküdar Salacak sahilde ailesiyle birlikte kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada; Cumhuriyete sahip çıkmanın, Cumhuriyeti Demokrasiyle bütünleştirmek anlamına geldiğini vurguladı. İmamoğlu, "İkisi bir arada çok güzeldir. O yüzden biz, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi cesaretle savunuruz. Onun için, 'Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi' diyoruz. O yüzden bu büyük millet Cumhuriyet ve Demokrasi deyince bir olur, bütün olur. Biz biliyoruz ki 29 Ekim bizim en büyük milli bayramımızdır. 29 Ekim kırmızı çizgimizdir. 29 Ekim, özgürlüğe ve eşitliğe inanan, birlikte ve kardeşçe yaşamayı hedefleyen bu milletin en değerli, en anlamlı, en milli günüdür. 29 Ekim bizim birliğimizin, kardeşliğimizin, hep birlikte var oluşumuzun bayramıdır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Önümüzdeki yıl 100'üncü yıldönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclisi'mizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, MTM'nin raporuna göre 95 bin 809 haber ile medyada geniş yer buldu.



TBMM'de Yargı Paketi mesaisi



Geride bıraktığımız Ekim ayı içerisinde 73 günlük tatilin ardından Meclis Genel Kurulu kapılarını yeniden açtı. Yeni yasama dönemiyle ilgili çalışmaların başlandığı Mecliste ilk mesai, yargı sisteminde önemli değişiklikler öngören 39 maddelik yeni yargı paketi oldu. İlk yargı paketi içerisinde infazın ertelenmesi, Baroya kayıtlı 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilmesi, seri mahkeme usulünün getirilmesi gibi pek çok yenilik yer alıyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Birinci yargı paketi Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldırıcı çalışmalar devam edecek' dedi. Gözlerin ikincisine çevrildiği yargı paketi, 15 bin 993 adet haberde yer aldı. - İSTANBUL