Dış ticaret istatistikleri (1) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (1)

30.11.2020 10:22
Dış ticaret istatistikleri (1), System.String[]

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalat da yüzde 8,4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 yükselerek 2 milyar 374 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2019'da yüzde 90,3 iken geçen ay yüzde 88'e geriledi.

İhracat ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 135 milyar 617 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 2,2 artarak 175 milyar 888 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 76,2 artışla 40 milyar 272 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 86,7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,1'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 6,3, ithalat yüzde 16,2 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 6,3 artarak 15 milyar 457 milyon dolardan 16 milyar 428 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 yükselişle 13 milyar 425 milyon dolardan 15 milyar 599 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası ekimde 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,9 artarak 32 milyar 27 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 105,3 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

İhracat, Almanya, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (1) - Son Dakika Ekonomi


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