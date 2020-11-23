Ekim ayında magazinde öne çıkan isimler belli oldu - Son Dakika

Ekim ayında magazinde öne çıkan isimler belli oldu

23.11.2020 09:44
Ekim ayında magazinde öne çıkan isimler belli oldu, System.String[]

Ekim ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi.

Ekim ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) medya raporuna göre, Cem Yılmaz ayrılık haberleri listenin ilk sırasına yerleşirken, Halil Sezai'de ikinci sırada yer aldı.

Medya Takip Merkezi'nin yaptığı medya araştırmasına göre; geçtiğimiz aylarda yaşadığı sürpriz aşkla medyanın ilgi odağı haline gelen Cem Yılmaz, ayrılık haberleri ile ekim ayının en popüler ismi oldu. Geçtiğimiz aylarda kavga skandalı ile gündeme gelen Halil Sezai ise, ekim ayında listenin ikinci sırasında yer aldı. Medya patronu Acun Ilıcalı, söz yazarı ve besteci Şehrazat ile yaşadığı polemik ve yeni platformu için yaptığı çalışmalar ile gündemdeki yerini aldı.

Aşk ve iş hayatı ile ay boyunca toplam 4 bin 307 habere adını yazdıran Cem Yılmaz, ekim ayının en popüler ismi olarak magazin gündeminin zirvesine adını yazdırdı. MTM'nin aynı raporuna göre Serenay Sarıkaya ise ay boyunca toplam bin 838 haberde yer aldı.

Geçtiğimiz ay kavga skandalı ile medyanın gündemine düşerek, listenin birinci sırasına adını yazdıran Halil Sezai Paracıkoğlu, ekim ayında da medyanın ilgi odağında oldu. Oyuncu, ekim ayında da toplam 4 bin 139 haberde yer alarak adını listenin ikinci sırasına yazdırdı.

ACUN ILICALI – ŞEHRAZAT POLEMİĞİ

Acun Ilıcalı ile söz yazarı ve besteci Şehrazat arasında yaşanan polemik de medya gündeminde yer aldı. Yaşadığı polemiğin yanı sıra geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni dijital platformu için yaptığı çalışmalarla da gündeme gelen Ilıcalı, ay boyunca medyada toplam 3 bin 591 haberde yer aldı. Şehrazat ise ay boyunca toplam 321 haberde yer aldı.

ÖZGÜ NAMAL'IN ACI GÜNÜ

Özgü Namal, 7 yıldır birlikte olduğu 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Serdar Oral'ı kaybetti. Eşi Serdar Oral'ın ani vefatıyla sarsılan Özgü Namal'a, ay boyunca toplam 2 bin 449 haberde yer aldı.


Ekim ayında magazinde öne çıkan isimler belli oldu

Halil Sezai, Şehrazat, Medya, Ekim, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ekim ayında magazinde öne çıkan isimler belli oldu - Son Dakika Magazin


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