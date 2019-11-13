Son Dakika Haberleri: Ekim ayında Pamukalle'yi 285 bin kişi ziyaret etti
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Ekim ayında Pamukalle'yi 285 bin kişi ziyaret etti

7 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "beyaz cennet" olarak adlandırılan Denizli Pamukkale'yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti.

Ekim ayında Pamukalle'yi 285 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "beyaz cennet" olarak adlandırılan Denizli Pamukkale'yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü Pamukkale'ye ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleriyle birlikte Rusya'dan gelen yabancı turist sayısında önemli artış yaşanıyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, ekim ayında Pamukkale ziyaretçi rakamları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi sayılarının kendilerini fazlası ile mutlu ettiğini ifade etti. Bu yıl ki 3 milyon turist hedefini aşmaya az kaldığını da dile getiren Başkan Şen, "Pamukkale 2019 Ekim ayında 285 bin ziyaretçi aldı. Bu bir önceki yıl 2018 yılında 198 bin kişiydi, yaklaşık yüzde 43'lük gibi bir artışa tekabül ediyor. Bu ülkemizdeki yabancı turizm sayılarına baktığımız zaman oldukça üzerinde, bu bölgemiz için de çok sevindirici. Şu anda yaklaşık 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçiyi ağırladık, yaklaşık iki ayımız var. Bu iki ayda da yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi alıp 3 milyon hedefimizle tamamlayacağız, gelecek yıllarda da 5 milyon hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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