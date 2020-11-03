Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü - Son Dakika

Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü
03.11.2020 10:37
Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü.
Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü
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