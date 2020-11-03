Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü

Son Dakika › Güncel › Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü - Son Dakika

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