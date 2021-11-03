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Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu - Son Dakika

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu

03.11.2021 13:48
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu

Türkiye'de Ekim ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 artış kaydederek son 33 ayın zirvesine çıktı.

Türkiye'de Ekim ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 artış kaydederek son 33 ayın zirvesine çıktı. En yüksek fiyat artışı gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019 yılının Ocak ayında TÜFE'de artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 olmuştu. Yıllık artışta gıda ve alkolsüz içecekler grubu zirvede

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası oldu.

En fazla aylık artış giyim ve ayakkabı grubunda

Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 16,82 oldu

Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan özel kapsamlı TÜFE göstergesine (C-Endeksi) göre, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ürünleri ile altın hariç TÜFE'de Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79, bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 16,82 oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ise (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 46,31, aylık yüzde 5,24 arttı.

TCMB faiz kararı 18 Kasım'da

Eylül ayında enflasyonun yüzde 19,58 düzeyine erişmesinin ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermişti. Kararın ardından Türk Lirası'nda dolar ve euro karşısında değer kaybı yaşanmıştı.

Para Politikası Kurulu 18 Kasım'da tekrar toplanacak. Bu ay Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

DW/ SSB, TY

(c)

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu

Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu - Son Dakika


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