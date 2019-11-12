Son Dakika Haberleri: Ekim ayının ekonomi gündemini Barış Pınarı Harekâtı belirledi
Son Dakika Ekonomi Ekim ayının ekonomi gündemini Barış Pınarı Harekâtı belirledi - Son Dakika Ekonomi

Ekim ayının ekonomi gündemini Barış Pınarı Harekâtı belirledi

6 saat önce

Medya Takip Merkezi ekim ayının ekonomi basınında en fazla yer alan haber başlıklarını belirledi.

Ekim ayının ekonomi gündemini Barış Pınarı Harekâtı belirledi, System.String[]

Medya Takip Merkezi ekim ayının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi basınında en fazla yer alan haber başlıklarını belirledi. Raporda Barış Pınarı Harekatı ile dalgalanmalar yaşadığı ifade edilen dolar kuru ekim ayı ekonomi basınında en fazla yer bulan konu başlığı oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada geçtiğimiz ayın ekonomi başlıklarını belirlendi. Rapora göre ekim ayı ekonomi haberlerinde en çok dolar haberlerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazmış olduğu mektup, enflasyon rakamları ile dalgalanmalar yaşayan dolar kuru, basında 152 bin 636 haberde yer alarak geçtiğimiz ayın ekonomi gündeminde zirveye oturdu. İkinci sırada yer alan ihracat ise 101 bin 833 habere konu oldu. Dolar kuruna yansıyan siyasi sebepler altın fiyatlarının da yükselişe geçmesine sebep oldu. Altın, ekim ayında 32 bin 552 habere konu olarak listede 12'nci sırada yer aldı.

25 Ekim'de Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yedinci toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekmişti. Faiz konusu ekim ayında 72 bin 963 habere yansırken, Merkez Bankası'ndan ise 46 bin 348 haberde bahsedildi.


Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor
Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Muavin, arka koltuğa geçirdiği kadını taciz etti Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:25:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekim ayının ekonomi gündemini Barış Pınarı Harekâtı belirledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]