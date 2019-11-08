Son Dakika Haberleri: Ekim'de en fazla DİBS kazandırdı
Son Dakika Ekonomi Ekim'de en fazla DİBS kazandırdı

Ekim'de en fazla DİBS kazandırdı

7 saat önce

Aylık en yüksek reel getiri Ekim döneminde Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) oldu.

Ekim'de en fazla DİBS kazandırdı, System.String[]

Aylık en yüksek reel getiri Ekim döneminde Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarıni açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,90 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.


Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,65, dolar yüzde 1,31, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,81, külçe altın yüzde 0,33 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 0,18, dolar yüzde 0,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,00, külçe altın yüzde 1,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,94 oranında yatırımcısına kaybettirdi.


DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,79 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,85 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,85 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,97 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti


Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,19 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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