Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto
46 dakika önce
Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.
Çin'in ulusal bayram ilan ettiği 1 Ekim'de, Hindistan'daki Tibetliler yüksek güvenlikli ve sıkı korunan Yeni Delhi Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi.
Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.
Çin'in ulusal bayram ilan ettiği 1 Ekim'de, Hindistan'daki Tibetliler yüksek güvenlikli ve sıkı korunan Yeni Delhi Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16
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