Son Dakika Haberleri: Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto
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Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto

43 dakika önce

Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.

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Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.

Çin'in ulusal bayram ilan ettiği 1 Ekim'de, Hindistan'daki Tibetliler yüksek güvenlikli ve sıkı korunan Yeni Delhi Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi.

Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Delhi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:18 
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