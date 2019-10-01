Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto
43 dakika önce
Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.
Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.
Çin'in ulusal bayram ilan ettiği 1 Ekim'de, Hindistan'daki Tibetliler yüksek güvenlikli ve sıkı korunan Yeni Delhi Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:18
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