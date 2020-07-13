Ekim ilanlarını ilaçlamada 'ZİHA' dönemi - Son Dakika

Ekim ilanlarını ilaçlamada 'ZİHA' dönemi

- Ekim ilanlarını ilaçlamada 'ZİHA' dönemi Bafra Ovası'nda 'ZİHA' çiftçilere tanıtıldı Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik ekim alanları zirai insansız hava aracı ile ilaçlanacak.

- Ekim ilanlarını ilaçlamada 'ZİHA' dönemi

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Bafra Ovası'nda 'ZİHA' çiftçilere tanıtıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik ekim alanları zirai insansız hava aracı ile ilaçlanacak.

Emenli Mahallesi'nde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın katılımıyla çeltik alanında zirai insansız hava aracı tanıtıldı. Tarla sağlığını ölçen drone ve ilaçlama droneu ile çeltik tarlasında deneme uçuşu yapılarak çiftçilere cihaz hakkında bilgi verildi.

ZİHA hakkında yapılan bilgilendirmede, insan sağlığına faydalı olduğu, mevcut ilaçlama yöntemine göre yüzde 30-40 ilaç tasarrufu sağladığı, ürün kaybını önlediği, traktörle yapılan ilaçlamada yüzde 3 oranında ürünü ezmek durumunda kalındığı, drone ile yapılan ilaçlamada ise hiçbir şekilde ezme konusu olmadığı, süre olarak fayda sağladığı ve aynı zamanda gece görüşü olduğu için gece-gündüz ilaçlama imkanı sunduğu anlatıldı.

"Gübre atan dronelarımız da olacak"

ZİHA hakkında bilgi aktaran TAGEM Genel müdürü Özkan Kayacan, " Türkiye'nin en büyük tarımsal faaliyetini yürüten genel müdürlüğümüz, dünya çapında tarımda droneların başarılı olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de ilk adımlarını atmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu cihazları daha da geliştirerek çiftçilerimize sunacağız. Önümüzdeki süreçte gübre atan dronelarımız da olacak" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise, "Drone ile ilaçlamada ciddi bir kazancımız oluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ürünlere doğru ilaçlama noktasında bu çalışmayı geliştireceğiz. Sonrasında sadece ilaçlama değil bitki besleme, gübrele ve tohum üzerine de bu çalışmalarımızı yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AR-GE tanıtım panosuna protokol ve çiftçiler tarafından imza atıldı. Tanıtım programına Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım İlçe Müdürü Ahmet Dursun, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve çiftçiler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekim ilanlarını ilaçlamada 'ZİHA' dönemi - Son Dakika
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