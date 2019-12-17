Ekim-Kasım döneminde 5 milyar lirayı aşkın borç yeniden yapılandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekim-Kasım döneminde 5 milyar lirayı aşkın borç yeniden yapılandırıldı - Son Dakika

Ekim-Kasım döneminde 5 milyar lirayı aşkın borç yeniden yapılandırıldı

6 saat önce

TBB açıklamasına göre 2019 yılı Ekim-Kasım döneminde 5 milyar 72 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı.

Ekim-Kasım döneminde 5 milyar lirayı aşkın borç yeniden yapılandırıldı, System.String[]

TBB açıklamasına göre 2019 yılı Ekim-Kasım döneminde 5 milyar 72 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Büyük Ölçekli Uygulamaya ilişkin Aylık Raporunu yayınladı.Buna göre, Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4 milyar 934 milyon TL'si enerji sektörüne, 137 milyon TL'si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5 milyar 72 milyon TL oldu.

Raporda şu ifadeler yer aldı: ""Bu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamanın "VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri" başlığının, 14 üncü maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır.

Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 4'ü de Marmara Bölgesi'ndedir.

Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4.934 milyon TL'si enerji sektörüne, 137 milyon TL'si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5.072 milyon TL'dir."

(İHA)

Türkiye Bankalar Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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