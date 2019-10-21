Son Dakika Haberleri: Ekim mibzerinin altında kalan kişi hastanelik oldu
Son Dakika 3. Sayfa Ekim mibzerinin altında kalan kişi hastanelik oldu

Ekim mibzerinin altında kalan kişi hastanelik oldu

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, tamir ettiği ekim mibzerinin üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Ekim mibzerinin altında kalan kişi hastanelik oldu, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, tamir ettiği ekim mibzerinin üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.


Olay, Kulu ilçesine bağlı Tuzyaka mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada tohum ekmekte olan E.K. (19), traktöre takılı olmayan ve arızası bulunan mibzerin arka tarafındaki ayaklıklarına basarak üzerine çıktı. Bu sırada boşta olan mibzer ters dönerek E.K.'nin üzerine devrildi. O sırada tarlada bulunan ve olayı gören gencin yakınları, mibzeri hemen kaldırarak E.K.'yi altından çıkardı. Yaralı E.K. yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Tuzyaka, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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