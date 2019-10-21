Ekim mibzerinin altında kalan kişi hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, tamir ettiği ekim mibzerinin üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.



Olay, Kulu ilçesine bağlı Tuzyaka mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada tohum ekmekte olan E.K. (19), traktöre takılı olmayan ve arızası bulunan mibzerin arka tarafındaki ayaklıklarına basarak üzerine çıktı. Bu sırada boşta olan mibzer ters dönerek E.K.'nin üzerine devrildi. O sırada tarlada bulunan ve olayı gören gencin yakınları, mibzeri hemen kaldırarak E.K.'yi altından çıkardı. Yaralı E.K. yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA