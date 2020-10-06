Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı - Son Dakika

Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kuşadası ve Didim'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilleri ve otelleri doldurdu.

Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı, System.String[]

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kuşadası ve Didim'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilleri ve otelleri doldurdu.

Termometrelerin 37 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da vatandaşların tercihi, Kuşadası ve Didim sahilleri oldu. Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Sahili, Kuştur Plajı, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da su parklarında eğlenmeyi tercih etti.

Didim ilçesinde ise dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, AA muhabirine, ekim ayındaki bu sıcaklıkların turizmciye yaradığını, yazdan kalma bir hafta geçirdiklerini söyledi.

Turistlerin Ege sahillerine hayran kaldığını anlatan Özden, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir ülkemiz var. Doğuda kar yağıyor ama burada 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Şu anda otellerin havuzları ve sahiller dolu. Tatil için çok ideal bir durumdayız. Ekimde bu sıcaklığı yakalamak çok zor. Yurt dışındaki hava şartlarıyla burayı kıyaslayanlar son dakika rezervasyonu yaptırıyor. Çünkü bu mevsimde bu sıcaklığı bizim gibi ülkelerde bulmak çok zor."

Çeşme'de yoğunluk sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde de turizm yoğunluğu devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çeşme'de, sahillerdeki görüntüler yazı aratmadı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, bölgedeki turizm hareketliliğinin sektördekileri sevindirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası 5 Haziran'da otellerin açılmaya başladığını belirten Belge, şunları kaydetti:

"Öncelikle gidişatı görmek istedik ve hızla yukarıya doğru giden bir misafir sayımız oldu. Önce yerli, daha sonra dış pazar misafirlerimiz geldi. Sezonu eylül sonuna kadar iyi geçirdik. Sonrasında 'Ekim ayı nasıl gidecek?' diye baktık. Şu anda çok iyi bir durum var. Bu sene ilginç olan, rezervasyonlar 15-20 gün sonraya değil de 3-4 gün sonraya yapılıyor. Bu da salgın döneminde çok normal. Önlemlerimizi gören misafirlerimiz çok memnun ayrılıyor."

Belge, otellerdeki doluluk oranının hafta içi yüzde 80, hafta sonu ise yüzde 100'ü bulduğunu bildirdi.

Tatil için Çeşme'ye gelen Atıf Gönülşen, turizm sezonun devam ettiğini söyledi.

Havaların da çok iyi gittiğini anlatan Gönülşen, "Ekim ayına girmemize rağmen herkes burada. Koronavirüs tedbirleri gayet güzel uygulanıyor. Plaja girerken herkes mesafeli. İnşallah sonrasında da sıkıntı olmaz." dedi.

Kuşadası, Çeşme, Didim, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı - Son Dakika

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