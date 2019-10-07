Son Dakika Haberleri: Ekim toplantıları başladı
Son Dakika Güncel Ekim toplantıları başladı

Ekim toplantıları başladı

50 dakika önce

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları Meclis Başkanı Sedat Özata başkanlığında bugün gerçekleştirilen ilk oturumla başladı.

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Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları Meclis Başkanı Sedat Özata başkanlığında bugün gerçekleştirilen ilk oturumla başladı.


Cuma günü sona erecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Akkaş, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, meclis çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.


Oturum, açılış ve yoklamanın ardından 2019 Eylül ayı meclis ve encümen karar özetlerinin okunması ile sona erdi.


Ekim ayı toplantılarında Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı teklifinin yanı sıra Eğitim Kültür Sosyal Hizmetler Komisyonu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu, İçişleri Komisyonuna ile Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak. - SİVAS

Meclis Başkanı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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