Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Son Dakika

Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

23.12.2020 09:29
Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, System.String[]

Dahilde işleme rejimi kapsamında ekim ve kasım aylarında 1035 firma için izin belgesi düzenlendi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ekim ve kasım aylarında 1035 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının ekim ve kasım aylarına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden iptal edilen ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 30, resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 5 olarak gerçekleşti.

Ticaret, Gazete, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Son Dakika Ekonomi


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