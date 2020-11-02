Ekimde en çok kadın pardösüsünün fiyatı arttı - Son Dakika

Ekimde en çok kadın pardösüsünün fiyatı arttı

02.11.2020 10:07
Ekimde en çok kadın pardösüsünün fiyatı arttı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 31,01 ile kadın pardösüsü olduğunu bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 31,01 ile kadın pardösüsü olduğunu bildirdi.

İTO tarafından Ekim 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatlar artarken, 20'sinde düştü, 89 üründe ise değişmedi.

Ekimde yüzde 31,01 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün, giyim harcamaları grubunda yer alan kadın pardösüsü olarak belirlendi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin başında giyim harcamaları grubundan yüzde 30,54 ile palto-genç gelirken, onu gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve alt grubundan yüzde 29,30 ile karpuz, yüzde 22,24 ile domates, yüzde 19,64 ile giyim harcamalarında yer alan yüzde erkek ceketi oldu.

Ekimde limon yüzde 25,25 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 25,25 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Bu alanda limonu yüzde 15,77 ile elma, yüzde 13,90 ile lahana, yüzde 12,16 ile patlıcan takip etti.

Ekimde önceki aya göre fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şu şekilde:

Harcama kalemleri
Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Karpuz29,30
Domates22,24
Salatalık16,16
Kabak 16,10
Soğan14,60
Balık14,36
Sivri Biber13,44
Kavun11,86
Yeşil Soğan9,01
Limon-25,25
Elma-15,77
Lahana-13,9
Patlıcan-12,16
Armut-2,67
Ispanak-2,59
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
Pardösü-Kadın31,01
Palto-Genç30,54
Ceket-Erkek19,64
Süveter-Erkek19,38
Palto-Erkek18,43
Tiyatro17,19
Ütü -4,26
Elektrik Süpürgesi -4,21
Tuzlu Fıstık-3,83
Şampuan-3,45
Yoğurt-0,85

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Erkek, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekimde en çok kadın pardösüsünün fiyatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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