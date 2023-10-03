İş yeri kiralarına ekimde en fazla yüzde 55,30 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika

İş yeri kiralarına ekimde en fazla yüzde 55,30 oranında zam yapılabilecek

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:12

Hükümet konut kiralarına yüzde 25'lik zam sınırı getirirken bu uygulama iş yerlerini kapsamıyor. İş yeri kiralarına zam hala enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıklandığı veriye göre ekimde iş yeri kiralarına en fazla yüzde 55,30 oranında zam yapılabilecek.

Hükümet fahiş kiralar sonrası konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Geçtiğimiz aylarda uzatılan uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, konut kiracısına yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiraları için geçerli değil. İş yeri kiralarında tavan zam hala enflasyon oranlarına göre belirlenmeye devam ediyor. TÜİK'in açıklandığı enflasyon verisine göre iş yerlerine ekimde en fazla yüzde 55,30 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE aylık yüzde 4,75 arttı, yıllık yüzde 61,53 oldu. Eylül ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 55,30 olarak gerçekleşti. Buna göre, ekim ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 55,30 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 5.000 lira

Zam oranı: %55,30

Zam bedeli: 2.765 lira

Zamlı kira bedeli: 5.765 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 6.000 lira - Yeni kira: 9.318 lira

Eski kira: 7.000 lira - Yeni kira: 10.871 lira

Eski kira: 8.000 lira - Yeni kira: 12.424 lira

Eski kira: 9.000 lira - Yeni kira: 13.977 lira

Eski kira: 10.000 lira -Yeni kira: 15.530 lira

Eski kira: 11.000 lira - Yeni kira: 17.083 lira

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.636 lira

Eski kira: 13.000 lira - Yeni kira: 20.189 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.742 lira

Eski kira: 15.000 lira - Yeni kira: 23.295 lira

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Son Dakika Hukuk İş yeri kiralarına ekimde en fazla yüzde 55,30 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yeri kiralarına ekimde en fazla yüzde 55,30 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika
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