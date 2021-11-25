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EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ - Son Dakika

EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ

25.11.2021 17:23

ADANA'da apartman bahçesinde yaralı bulunan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın yaşandığı ilk saatlerde kendisine ulaşılmayan erkek arkadaşı Ebubekir T.?nin bilgisine başvuruldu.

ADANA'da apartman bahçesinde yaralı bulunan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın yaşandığı ilk saatlerde kendisine ulaşılmayan erkek arkadaşı Ebubekir T.?nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T. olayla ilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ekin'in annesi Nermin Yıldız, "Kızımın katilleri bulunsun" dedi.

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız'ın bodrumda vurulmuş olabileceği değerlendirildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken, Ekin'in, ilk başlarda ulaşılamayan erkek arkadaşı Ebubekir T.'nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T., Yıldız'ın ölümüne ilişkin bilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan, olayın gerçekleştiği apartmanda oturan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerin olayla ilgisi olmadığı belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Yıldız'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi. Kızının saçlarını yanında taşıyan ve koklayarak hasret giderdiğini aktaran Nermin Yıldız, 'O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar 'dur' desinler. Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Bu işin peşini bırakmayacağım' dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ
EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ

Öğretmenler Günü, Nermin Yıldız, Polis, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EKİN'İN ERKEK ARKADAŞI BİLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ; ANNESİ 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEDİ - Son Dakika
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