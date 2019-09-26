Son Dakika Haberleri: Ekin Koç Succession'a konuk oluyor
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Ekin Koç Succession'a konuk oluyor

1 saat önce

ABD'de rating rekorları kıran Succession, Avrupa ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerinde de geniş bir seyirci ağına ulaşmıştı.

Ekin Koç Succession'a konuk oluyor, System.String[]

ABD'de rating rekorları kıran Succession, Avrupa ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerinde de geniş bir seyirci ağına ulaşmıştı. İkinci sezonuyla bu yıl izleyicisiyle buluşan Succession, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesini para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alıyor.


"Kadir" rolü Ekin Koç'un


Bir iş adamının Kadir isimli danışmanı rolüne hayat verecek olan Ekin Koç, böylece dünyanın izlediği bir dizide Türkiye'yi temsil etmiş olacak. Koç'un yer alacağı bölüm dizinin ikinci sezon 9. bölümünde yayınlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekin Koç, Avrupa, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:55 
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