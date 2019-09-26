Ekin Koç Succession'a konuk oluyor

ABD'de rating rekorları kıran Succession, Avrupa ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerinde de geniş bir seyirci ağına ulaşmıştı. İkinci sezonuyla bu yıl izleyicisiyle buluşan Succession, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesini para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alıyor.



"Kadir" rolü Ekin Koç'un



Bir iş adamının Kadir isimli danışmanı rolüne hayat verecek olan Ekin Koç, böylece dünyanın izlediği bir dizide Türkiye'yi temsil etmiş olacak. Koç'un yer alacağı bölüm dizinin ikinci sezon 9. bölümünde yayınlanacak.