Son Dakika Haberleri: Ekin Mert Daymaz: Askerde horultudan uyuyamadım
Son Dakika Magazin Ekin Mert Daymaz: Askerde horultudan uyuyamadım

Ekin Mert Daymaz: Askerde horultudan uyuyamadım

35 dakika önce

21 günlük vatani görevini tamamlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz, "Askerlik nasıl geçti?

Ekin Mert Daymaz: Askerde horultudan uyuyamadım, System.String[]

21 günlük vatani görevini tamamlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz, "Askerlik nasıl geçti?" diye soran muhabirlere şunları söyledi:


'18 gün boyunca uyuyamadım'


"Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım."


Ekin Mert Duymaz'ın bu açıklaması sosyal medya tepki almasına sebep oldu. İşte oyuncuya gelen tepkilerden bazıları:


Görende bir buçuk sene askerlik yaptı sanır.


15 gün kampa gider gibi gittin, bir de hala konuşuyorsun.


Bu da askerlik yaptım sanıyor işte.


Nasıl güleceğimi bilemedim...

Ekin Mert Daymaz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:49 
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