Son Dakika Haberleri: EKİN OLCAY TAŞBAŞI 13 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI
Son Dakika Güncel EKİN OLCAY TAŞBAŞI 13 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI - Son Dakika

EKİN OLCAY TAŞBAŞI 13 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI

6 saat önce

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

EKİN OLCAY TAŞBAŞI 13 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI, System.String[]

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen "Kendimi bildim bileli" isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi.

Türkiye'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, "Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekin Olcay Taşbaşı'yla röp.

Sergideki resimler

Genel ve detay görüntü


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
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