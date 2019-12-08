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EKİN OLCAY TAŞBAŞI 13 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI
6 saat önce
BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.
Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen "Kendimi bildim bileli" isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi. Türkiye
'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, "Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ekin Olcay Taşbaşı'yla röp.
Sergideki resimler
Genel ve detay görüntü
- İstanbul
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