Son Dakika › Güncel › Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı - Son Dakika
Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı
6 saat önce
BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.
Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen 'Kendimi bildim bileli isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi.
Türkiye'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, 'Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum dedi.
Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü