Son Dakika Haberleri: Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı
Son Dakika Güncel Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı - Son Dakika

Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı

6 saat önce

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen 'Kendimi bildim bileli isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi.

Türkiye'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, 'Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum dedi.

Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
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