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Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz - Son Dakika

Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz

21.01.2022 10:47
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz

İSTANBUL'da yaşayan şarkıcı Ekin Uzunlar, Trabzon'da ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalışan ve sosyal medyada fenomen olan Mustafa Arslan ile buluştu.

İSTANBUL'da yaşayan şarkıcı Ekin Uzunlar, Trabzon'da ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalışan ve sosyal medyada fenomen olan Mustafa Arslan ile buluştu.

Daha önce 6 yaşındaki Mustafa'ya kemençe hediye edip evine gönderen Uzunlar, küçük Mustafa ile İstanbul'daki bir restoranda buluştu. Yaşanan sürpriz buluşma renkli dakikalara sahne olurken, Uzunlar küçük hayranı ile bir de düet yaptı.

ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUKBuluşmada Mustafa'ya Trabzonspor forması hediye edip imzalayan Uzunlar, "Pandemi zamanında instagramda gördüm Mustafa'yı. Beni çok etkiledi. Aynı benim küçüklüğüm. Ben de odunları birbirine vuruyordum. Bayağı bir kişi bana Mustafa'nın videosunu atmaya başladı. Gençleri desteklemek istedik. Çam sakızı çoban armağanı bir kemençe hediye ettim ona. Mustafa çok yetenekli. Yaşına rağmen o doğada büyümüş bir çocuk. Bu biraz da genetik bir şey. Orada yetişe yetişe o üstatları örnek almış. Yaşına rağmen inanılmaz iyi yay atıyor. Yay atma yeteneği harika. Tahminimce 2-3 yıla şarkıları çıkarmaya başlar. Şarkılar hafızasında var ve zengin bir hafızası var" dedi.KONSERDE KEMENÇE ÇALACAKLAR. Trabzon konseri vereceğini hatırlatan Uzunlar, "Mustafa, sana kırmızı kemençe göndereceğim. Onunla video çekip atacak mısın instagrama? Seni konsere getireyim sahneye çıkarayım. Sahnede şarkı söylersin, kemençe çalarsın binlerce kişinin önünde. Mustafa gibi genç yetenekleri destekleyeceğiz. Yeni Ekin Uzunlar çıkacak, bayrağı onlara devredeceğiz. 3 5 yıla kalmaz birlikte sahnede görürsünüz bizi. Bahar aylarında Trabzon konserim olacak. Mustafa bizimle şarkı söyleyecek" diye konuştu.

KEMENÇE İLE VİDEO ATACAĞIMUzunlardan yeni bir kemençe sözü alan Arslan ise şöyle konuştu: "Ben büyüyünce kemençeci olacağım. Kırmızı bir kemençe istiyorum. Yeni videoları kemençe ile göreceğiz. Youtube'da Ekin abinin videosunu izledim. Ekin abi benimle konuşunca mutlu oldum. Artık yeni kemençelerim ile çalacağım. Videoları yeni kemençe ile atarım ama annem telefona izin vermiyor. Telefonu koyarım koltuğun üstüne, çekerim kendimi."

Sohbetin ardından ikili, birlikte kemençe çalarak görüşmeyi sonlandırdı.


Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz
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Mustafa Arslan, İstanbul, Pandemi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekin Uzunlar'dan, sosyal medya fenomeni minik hayranına sürpriz - Son Dakika


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