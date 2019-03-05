Ekin Uzunlar Trabzon'da Hayranları ile Hasret Giderecek
48 dakika önce
Karadeniz'in son dönemde yetiştirdiği en önemli seslerden biri olan Trabzon'lu sanatçı Ekin Uzunlar hemşehrileriyle buluşuyor.
Karadeniz
'in son dönemde yetiştirdiği en önemli seslerden biri olan Trabzon
'lu sanatçı Ekin Uzunlar hemşehrileriyle buluşuyor.
Başarılı şarkı yorumları, çaldığı kemençesi ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasına giren Ekin Uzunlar, 9 Mart Cumartesi günü Trabzon'da sevenleriyle buluşacak. Karadeniz müziğini batı müziği ile harmanlayıp seslendirdiği parçalarda sesinin yanı sıra, mizah anlayışı, sahne performansıyla gönüllerde taht kuran Uzunlar, kemençesiyle ortaya koyduğu tarzla sevenlerini büyülüyor.
KTÜ Atatürk Kültür Merkezi
'nde 9 Mart, akşamı sahne alacak olan Ekin Uzunlar, tüm hemşehrilerini konserine davet etti. Hep birlikte türküler söyleyip eğleneceklerini belirten Uzunlar, "Tüm hemşerilerimi AKM
'ye bekliyorum. O gece hep birlikte türküler söyleyip, horonlar tepeceğiz" diye konuştu. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:00 Kaynak: İHA
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