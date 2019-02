Ekinci Çifti, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Şehit ailelerini ziyaret eden Vali Kadir Ekinci, "Şehit aileleri emanetlerimizdir.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, eşi Tuba Ekinci ile birlikte 2 yıl önce şehit olan Güvenlik Korucusu Mansur Salcan'ın Kültür Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Ekinci çiftçi, ziyarette şehidin çocuklarına da çeşitli hediyeler vererek yakından ilgilendi.



Ekinci çiftçi, daha sonra 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen canlı bombalı saldırısında şehit olan Hatice Belgin ve oğlu Veysel Belgin'in Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.



Şehit alilerinin emanetleri olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, "Devlet ve millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarını daima canlı tutacak ve şehitlerimizin aile fertlerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktan geri durmayacağız. Vatan, millet, bayrak gibi değerler uğruna şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aile fertleri bizlerin emanetidir. Kapılarımız şehit ve gazilerimizin ailelerine daima açık olacaktır. Bizler de her fırsatta şehit aileleri ile bir araya gelecek ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yad edeceğiz . Bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum"ifadelerini kullandı.



Ekinci çiftine ziyaretlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan ve Müftü Vekili Mehmet Hadin Tutkal'da eşlik etti. - BİNGÖL

