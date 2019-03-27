Son Dakika Haberleri: Ekinci'den Çadır Tepkisi

Ekinci'den Çadır Tepkisi

1 saat önce

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, taziye çadırının seçim çalışmasında kullanıldığını ileri sürerek, "Taziye çadırına kendi fotoğraflarını yapıştırıp parti müziği dinletiyorlar.

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İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, taziye çadırının seçim çalışmasında kullanıldığını ileri sürerek, "Taziye çadırına kendi fotoğraflarını yapıştırıp parti müziği dinletiyorlar. Taziye çadırına kadar düştü bu şebeke. Yazıklar olsun, hepimizin ortak malı olan belediyelerin mallarını kimseye hesap vermeden kullanıyorlar" dedi.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci seçim çalışmaları kapsamında Zafer Mahallesinde ve Kültür Mahallesinde toplantı düzenledi. Miting havasında geçen toplantılarda vatandaşların ilgisi büyüktü. Zafer Mahallesinde konuşan Ekinci, "Seçimin adil gitmediğini görüyorsunuz. Bu kadar zorluklara rağmen bize olan ilgiyi görüyorsunuz. Çünkü milletimiz uyanmıştır. Artık bu menfaat şebekesini, bunların etrafındaki menfaatperestleri görmüştür. İlginize, bize olan güveninize teşekkür ederim. İnşallah 1 Nisan günü Malatya bu menfaatperestlerden kurtulacaktır" ifadelerini kullandı. Zafer Mahallesinden sonra Kültür Mahallesinde miting havasında bir toplantı daha gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ekinci, "Bakın bizler paramızla dahi seçim kampanyası yapamazken sizlerin sayesinde dik durabiliyoruz. Sizin bu desteğiniz sayesinde bu menfaat şebekesine karşı durabiliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu ilginiz ve desteğinizin farkındayız" dedi.

Konuşmasına devam eden Ekinci, "Bu şebeke aleni bir şekilde suç işliyor. Bakın, Yeni Camii mevkisinde kendi paramızla bir çadır yaptırdık. Bunların çadırı 20 gündür aynı bölgede. Yeşilyurt Belediyesi'nin taziye çadırını seçim çalışması için kullanıyorlar. Taziye çadırına kendi fotoğraflarını yapıştırıp parti müziği dinletiyorlar. Taziye çadırına kadar düştü bu şebeke. Yazıklar olsun, hepimizin ortak malı olan belediyelerin mallarını kimseye hesap vermeden kullanıyorlar. Bunlara en büyük hesabı 31 Mart günü sizler vereceksiniz" dedi.

Siyasetçilerin şeffaf olması gerektiğini aktaran Ekinci, "Siyasetçilerin alengirli işlere girmesi düşünülemez. Ben bu seçim süresi boyunca her ortamda dile getiriyorum. Mal varlıklarınızı açıklayın, diye bağırıyorum meydanlarda. Kimi kandırıyorsunuz? Eğer gerçekten bir şey yoksa ortada niye mal varlıklarınızı açıklayamıyorsunuz? Kendi belediye başkanları dahi açıklama yapıyor bunlarla ilgili. Duymazdan geliyorlar ama milletimiz uyanmıştır. Milletimiz artık görmüştür, duymuştur. Eğer bu millete karşı kendi mal varlığını dahi açıklayamayan siyasetçilere 31 Mart günü büyük ders vereceğiz inşallah" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

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