Ekinci'den 'EBA' açıklaması - Son Dakika
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Ekinci'den 'EBA' açıklaması

6 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 23 Mart'ta başlayacak olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukların cep telefonu ve televizyonla fazla zaman geçirmelerini istemediklerini söyleyerek, "Eğitim öğretim her aşamada devam ediyor" dedi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 23 Mart'ta başlayacak olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukların cep telefonu ve televizyonla fazla zaman geçirmelerini istemediklerini söyleyerek, "Eğitim öğretim her aşamada devam ediyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İHA'ya yaptığı açıklamada, 23 Mart'ta başlayacak olan EBA ile ilgili bilgiler verdi. Ekinci, "Maalesef dünyamız ve ülkemiz olağanüstü günlerden geçiyor. Bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri atlatacağımızı düşünüyoruz. Korona virüs bizim ülkemizi de tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığımıza ve doktorlarımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten fedakarca çalıştılar, çalışıyorlar ve bu belayı mümkün olduğunca ülkemizden uzak tuttular. Bu manada dünyada örnek bir durumdayız. Öğrencilerimiz tatilleri çok severler ama çalıştıktan sonra tatil güzeldir. Bu olağanüstü tatiller bizim ön görmediğimiz bir şeydi. Bakanlığımız okulları 2 hafta tatil ederek korona virüsün yayılmasına bu manada engel olmaya çalıştı. Eğitim ve öğretime de devam etmemiz gerekiyor. Bu hafta zaten bizim sosyal etkinliklerle geçecekti. Bunu öne aldık. Dolayısıyla eğitim ve öğretimin devamı açısından bir sıkıntı şuanda yaşamıyoruz. Daha sonrasındaki 1 haftalık dönemi de yeni bir sistem olan uzaktan eğitimle devam ettireceğiz. Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Hem televizyon kanallarımızdan hem tablet ve bilgisayarlar üzerinden elimizden geldiği kadar öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini devam ettirmeye çalışacağız. Aynı zamanda bunu değişik bir eğitim modeli olarak çocuklarımızın zihnine yeni bir takım anlayışlar getireceğini düşünüyoruz. Çocuklarımıza yeni bir metodu öğretebileceğimizi düşünüyoruz. Biz yaptığımız her işte nasıl bir yenilik getirebiliriz diye hesaplarız. Dolayısıyla çocuklarımız dijital çağın, ülkemizin bu manada geldiği noktanın da bir başarısını ve mutluluğunu yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Bütün çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" diyen Ekinci, velilere de uyarılarda bulunarak, "Bizim dünyada eşi benzeri olmayan Eğitim Bilişim Ağı ismini verdiğimiz bir sistemimiz var. Buradan bütün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yararlanabiliyorlar. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir yapı. Bütün müfredat, bütün kazanımlar, ders anlatımları farklı farklı seçenekler şeklinde EBA üzerinden öğrencilerimizin hizmetindedir. Daha öncede vardı ama bu yeni durum dolayısıyla bunu biz daha da geliştirerek çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Öğrencilerimiz normal e-okul sistemi üzerinden veya velilerimiz e-veli sistemi üzerinden şifrelerini alabiliyorlar ve çocuklarının sınıflarına göre kazanımlarını ve müfredatlarını oradan takip edebiliyorlar. Öğretmenlerimiz de tatilde ama bizim tatil anlayışımızın biraz farklıdır. Eminim ki tatilde olan bütün öğretmenlerimizin aklına öğrencileri vardır, sınıfları vardır. Öğrencilerini yine sosyal medya yoluyla veya telefon yoluyla yönlendiriyorlar. Velilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Çocuklarımızın gerek cep telefonları ile gerek televizyonla çok fazla zaman geçirmelerini istemiyoruz. Teknolojinin bu yönünü eğitimde kullanmalarını ve desteklemelerini istiyoruz. Çocuklarımızı bu manada yönlendirirlerse çok seviniriz. Bizde eğitim öğretim her aşamada devam ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Eğitim Bilişim Ağı, 23 Mart, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:01 Kaynak: İHA

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