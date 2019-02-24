Son Dakika Haberleri: Ekinci'den Esnaf Vurgusu

Ekinci'den Esnaf Vurgusu

1 saat önce

Millet İttifakı Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Niyazi Mısri caddesi üzerinde kurulan Pazar esnafını ziyaret etti.

Ekinci'den Esnaf Vurgusu, System.String[]
Millet İttifakı Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Niyazi Mısri caddesi üzerinde kurulan Pazar esnafını ziyaret etti. Burada konuşan Ekinci, "Vatandaşımızın sıkıntısı feryadı kulak ardı edilmemelidir, biz esnafımızın sesi olacağız" dedi.

Millet İttifakı Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Bugün saha arkadaşlarımız ile beraber Pazar pazarını ziyaret ettik. Hal hatırını sorduğumuz tüm esnafımızın derdini sıkıntısını ve bir de kendilerine müşteri olarak gelen insanların feryadını figanını hep beraber dinleyip şahit olduk" ifadelerini kullandı. "Pazarda bu saatte alışveriş yapan fazla kişi göremedik" diyen Ekinci, "Vatandaşımızın da sıkıntısı feryadı kulak arkası edilmemelidir. Bizim sahada gördüğümüz kadarı ile diğer esnaflar gibi Pazar esnafı da durumu sıkıntılı Gelen müşteri tamamen transit geçiyor. Şu derdin, sıkıntının, krizin gerçekten memlekete, topluma verdiği bir zarar vardır. Vatandaşımız bunu en kısa zamanda atlatır. Ama durum ne yazık ki onu da göstermiyor. Ben vatandaşa kolaylıklar diliyorum. Şu esnafın da inşallah sesi olacağız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:37 Kaynak: İHA

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