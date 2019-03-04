Ekinci'den İmar Sorunu Açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İnönü Caddesinde bulunan esnafları tek tek gezerek sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İnönü Caddesinde bulunan esnafları tek tek gezerek sorunlarını dinledi. Ekinci, "Battalgazi ilçemizin imar sorununu kökten çözeceğiz" dedi.



Burada konuşan Ekinci, "Milletimiz şu anda gerçekten kararını vermiştir. Bu süreçte ben hemen hemen Malatya esnafının yarısını gezdim ve yüzde 85 bu Malatya'daki yapıya tepki gösteriyor. Esnafın bu 5'li menfaat şebekesine tepkisi bizden daha fazladır. Esnafın tebessümü bizi çok mutlu ediyor. Milletin iradesi sandıkta hakim olacak ve doğru olan ne varsa sandıkta çıkacaktır. Bizim gördüğümüz mükemmel bir gelişme var. Milletimizin bu tepkileri sandığa yansıyacaktır. Bizim bu 5'li menfaat şebekesine karşı duruşumuzu milletimiz gördü. Allah'ın izni ile başaracağız" şeklinde konuştu.



Battalgazi ilçesinin imar sorununa değinen Ekinci, "Battalgazi ilçemizin imar problemini uluslararası bir yarışma ile mimarların, şehir planlayıcıların ve sosyologların katılacağı bir yarışma düzenleyeceğiz. Burada hedefimiz 250 yıllık master planları hazırlamaktır. Bu da ilçemizin imar planlarını kökten çözmüş olacaktır. Burada en doğru planlamanın yapılması için herkese açık şeffaf bir yarış ile bu sorunu kimseye rant sağlamadan gerçekleştireceğiz. Battalgazi ilçemizin imar sorununu kökten çözeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

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