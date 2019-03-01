Ekinci'den Kısır Çember Vurgusu
1 saat önce
İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İnönü caddesi ve Sivas caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
İYİ Parti Battalgazi
Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci
, İnönü caddesi ve Sivas
caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekinci, "Bu sefer çemberi kıralım 31 Mart günü bu kısır döngüye son verelim" dedi.
Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Bize en büyük ikramınızı sandıkta yapın ve bu sefer çemberi kıralım. Cumhurbaşkanının resminin arkasına gizlenip siyaset yapanlara ders vermeliyiz. Milletimiz artık fotoğraf arkasına saklanan bu kısır döngü ekibine son verecektir" ifadelerini kullandı. 2014 yerel seçimlerine değinen Ekinci, "Geçen dönem bağımsız belediye başkan adayı
oldum. 43 bin oy aldık ama 21 bin oyumuzu götürdüler. Ne sandık görevlisi gösterebildik ne de meclis üyesi çıkarabildik. Bu yüzden bu 5'li menfaat şebekesini silmek için birlik olmamız lazım. Bu seçim milat olacaktır. Milletimiz bu kısır döngü ekibine dersini verecektir" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:56 Kaynak: İHA
MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü
İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak