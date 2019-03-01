Son Dakika Haberleri: Ekinci'den Kısır Çember Vurgusu

Ekinci'den Kısır Çember Vurgusu

1 saat önce

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İnönü caddesi ve Sivas caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ekinci'den Kısır Çember Vurgusu, System.String[]
İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, İnönü caddesi ve Sivas caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekinci, "Bu sefer çemberi kıralım 31 Mart günü bu kısır döngüye son verelim" dedi.

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Bize en büyük ikramınızı sandıkta yapın ve bu sefer çemberi kıralım. Cumhurbaşkanının resminin arkasına gizlenip siyaset yapanlara ders vermeliyiz. Milletimiz artık fotoğraf arkasına saklanan bu kısır döngü ekibine son verecektir" ifadelerini kullandı. 2014 yerel seçimlerine değinen Ekinci, "Geçen dönem bağımsız belediye başkan adayı oldum. 43 bin oy aldık ama 21 bin oyumuzu götürdüler. Ne sandık görevlisi gösterebildik ne de meclis üyesi çıkarabildik. Bu yüzden bu 5'li menfaat şebekesini silmek için birlik olmamız lazım. Bu seçim milat olacaktır. Milletimiz bu kısır döngü ekibine dersini verecektir" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

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