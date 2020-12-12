Ekinci'den Orpheus'un Aşkı - Son Dakika

Ekinci'den Orpheus'un Aşkı

12.12.2020 17:20
Ekinci'den Orpheus'un Aşkı, System.String[]

Altı şarkıdan oluşan yeni albümde Ekinci'nin antik çağlardan beri insanlara rehberlik yapan, yol gösterip ışık tutan kadim yıldızların eşliğinde söylenmiş şarkıları yer aldı.

Altı şarkıdan oluşan yeni albümde Ekinci'nin antik çağlardan beri insanlara rehberlik yapan, yol gösterip ışık tutan kadim yıldızların eşliğinde söylenmiş şarkıları yer aldı.

Sanatçıya şarkılarında Endülüs esintileri, Flemenk gitarlar, Anadolu'nun bağlama, kaval ve ney sesleri eşlik ediyor. Ekinci, ana tema olarak insanlığın yol aldığı tarihsel döngüleri de yansıtmayı hedefleyen, müzikal bir bilinç yolculuğunu belirledi.

Albümdeki 5 şarkının prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü, İlkay Dinsever yaptı. Bir şarkının düzenlemesi ise Ersen Kutluk'a ait. Mastering Evren Arkman tarafından gerçekleştirildi.

Albümün ilk videosu "Uyanış (Fomalhaut)" şarkısı için, sanat yönetmeni Anıl Çezik tarafından tasarlandı ve yine çok yaratıcı ve çok sade bir anlatım tarzıyla müzikseverle buluştu.

Ekinci'den Orpheus'un Aşkı

Müzikal, Endülüs, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ekinci'den Orpheus'un Aşkı - Son Dakika Magazin


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