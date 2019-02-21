Son Dakika Haberleri: Ekinci'den Proje Açıklaması

Ekinci'den Proje Açıklaması

52 dakika önce

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci Eski Malatya'daki esnafları ziyaret etti.

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İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci Eski Malatya'daki esnafları ziyaret etti. Burada konuşan Ekinci, "Bunların projesi yok, tek yaptıkları Cumhurbaşkanı'nın arkasına gizlenmek" dedi.

Milletin aklıyla alay edildiğini ifade eden Ekinci, "Birilerinin adayı çıkıp 'Malatya'yı Malatyalılar ile beraber yöneteceğiz' diyor. Sanki Bunlar yıllardır Malatya'yı yönetmiyormuş gibi hareket ediyor. Sen daha önce demek ki Malatyalılar ile beraber bu şehri bu ilçeyi yönetmedin. Kimi kandırıyorsunuz? Bir milletvekili de utanmadan AK Parti'ye oy vermezseniz hizmet alamazsınız anlamına gelen cümleler kuruyor. Bunların projesi yok, tek yaptıkları Cumhurbaşkanı'nın arkasına gizlenmek. İnşallah milletimiz aklımızla dalga geçen bu şebekeye dur diyecektir" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Battalgazi, İYİ Parti, Malatya, Ekinci, Güncel
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