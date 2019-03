Ekinci'den Proje Vurgusu

31 Mart yerel seçimlerde son düzlüğe girerken, İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci , Sıtmapınarı, Beydağı ve Orduzu mahallelerinde toplantı gerçekleştirdi.Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi son düzlüğe girilirken, bu süreçte yoğun bir tempoyla çalışan İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, gezilmedik yer sıkılmadık el bırakmadı. Geceli gündüzlü bir seçim propagandası süreci geçiren Ekinci, verdikleri emeklerinin ise 31 Mart akşamı taçlandırılacağından şüphelerinin olmadığını söyledi.Son olarak Sıtmapınarı, Beydağı ve Orduzu Mahallelerinde halkla buluşan Ekinci, artık seçimlere çok kısa bir süre kaldığını belirterek, 1 Nisan 'ın Battalgazi ilçesi için yeni bir dönem olacağını söyledi. İktidar partisinin adayının açıkladığı projelerinin dayatma projeler olduğunu ifade eden Ekinci, "Bazı arkadaşlarımız projeleri hali hazırda bulur ve bunlar benim projem derler. Ama bana göre, bu projeler boş projelerdir. Projeler ihtiyaçtan doğar diyoruz. Gönül arzu ederdi ki şu mahallenin bir semt konağı olsun. Mükemmel bir toplantı salonu ve kullanabileceği çok amaçlı, gerek sosyal, gerek kültürel faaliyetlerin sürdürebileceği, hanımefendilerimizin bir araya gelip çeşitli meslek dallarında kurslar düzenleyebileceği ve gün düzenleyebileceği toplantı salonları olsun. Bu toplantı salonu kamuya ait her kesimi bağrında barındırabilecek şekilde yapılması isterdik. Bu bir ihtiyaçtır bu bir insana verilen değerdir. Bu halkın arzu ettiği bir ortamdır. Ama maalesef biz halkın ihtiyacı olan bu projelere değil de kendi kafamızdan veya birilerinin tavsiyesi ilen veya gördüğümüz bir tasarımı fotoğraflayıp bu bizim projemizdir deyip halka dayatmak istiyorlar. Günümüzde olduğu gibi yapılan binalar var ama içi boş. İnsanlar mutlu olamıyorlar ve aradıklarını da bulamıyorlar. O zaman o binanın orada oluşu herhangi bir şey ifade etmiyor" dedi.Bu konuları çok önemsediklerinin altını çizen Ekinci, "Bir yerel yönetici halkı ile barışık olmalı, sivil toplum örgütü ile hemşeri dernekleri ilen devamlı iç içe olup böylesi zamanlarda böylesi ortamları paylaşıp ve kendi sorunlarını dertlerini konuşup istişare edebilecekleri bir ortam olmalı. Vatandaşta karşısında rahat bir şekilde hizmet edebileceği yerel yöneticisini, kendisini ifade edebilecek durumda olması gerekir. Günümüzde böylemi, seçilen oyu alıp oraya gelene kadar hizmetkardır. Ama seçim geçtiği günden sonra roller değişiyor. Seçilen ağa kral seçen ise maalesef mazlum ve hizmetkar konumunda. Çünkü her şeyine el konuluyor iradesine bile. Bırak onu yaptıklarını yapıyorlar da bide akılları ile alay ediyorlar. Bununda sebebi ney, biz seçmen olarak sorgulayan bir toplum değiliz. Biz seçmen olarak gücümüzün farkında değiliz. Biz, seçen ve seçilenin hizmetkar olduğunun farkında değiliz. Eğer biz seçtiklerimizi seçimden sonrada sorgulayabiliyorsak işte o zaman biz efendiliğimizi seçileninde hizmetkar olduğunu biliriz. Biz kimseye hakaret edilsin demiyoruz, medeni bir toplumuz, biz birbirimize hakaret ederek, saygısızlık yaparaktan bir yere varamayız. Bakmayın şimdi birileri çıkmış had bildiriyor, hakaret ederek seçmeni dışlıyor. Hatta ve hatta ağıza alınmayacak hakaret içeren cümleler ile onları kapı dışarıda edebiliyor" diye konuştu. - MALATYA