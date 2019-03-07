Son Dakika Haberleri: Ekinci'den Regaip Kandili Mesajı

Ekinci'den Regaip Kandili Mesajı

2 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Regaip Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Ekinci'den Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Regaip Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mesajında "Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran bu gecenin İslam alemine barış ve huzur getirmesini diler, tüm insanlığın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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