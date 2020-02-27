Ekinci'den Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekinci'den Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Ekinci'den Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekinci'den Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ekinci yayımladığı mesajında, "İslam aleminde son derece önemli yere sahip olan kandil gecelerinin ilkini; perşembeyi cumaya bağlayan geceyi Regaib Kandili olarak idrak edeceğiz. Müslümanların Yüce Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, milletimiz için birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve samimiyet duygularının artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Viranşehirli hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip kandilini ve Mübarek üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Regaib Kandili, Viranşehir, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekinci'den Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]