Son Dakika Haberleri: Ekinci'den 'Sorunları Görmezden Geliyorlar' Tepkisi

Ekinci'den 'Sorunları Görmezden Geliyorlar' Tepkisi

53 dakika önce

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci Mehmet Buyruk Caddesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Ekinci'den 'Sorunları Görmezden Geliyorlar' Tepkisi, System.String[]
İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci Mehmet Buyruk Caddesinde bulunan esnafları ziyaret etti. Burada konuşan Ekinci, "Bunlar gözle görülen sorunları dahi görmezden geliyorlar. Bakın açık bir şekilde Battalgazi'nin tarımsal sulama sorunu var. Bu sorun ile ilgili bir cümle kuramazlar çünkü bu sorun ile ilgili bir icraatları yok. Ama biz sorunları biliyoruz ve bu sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz" dedi.

Mehmet Buyruk Caddesindeki esnafların ilgisiyle karşılan Ekinci, "Esnafımıza teşekkür borçluyuz. Esnafımızın ilgi alakası ve sorunlarını dinlerken bize olan ilgilerini de takdir ile karşıladık. Yarın Rabbim takdir eder yerelde bize görev verilirse inşallah esnafımızın dile getirdiği sorunları çözeceğiz. Malatya'da genel bir sorun var bu sorun esnafımızı etkiliyor. Malatya'da tarım alanında çok büyük eksiklikler var" ifadelerini kullandı. Battalgazi ilçesinin tarımsal sulama sorununa değinen Ekinci, "Battalgazi ilçemizde tarımsal sulamada büyük problemler var. Bu konu ile ilgili projemiz hazır. Hem tarımsal sulama problemini çözeceğiz hem de ucuz enerji ile tarımsal arazi sulamasını daha ucuz hale getireceğiz. Fıratın suyu, rüzgar enerjisi ile ilçemizin en uzak noktasına kadar taşınacak ve tarımsal arazilerin su problemi hem ortadan kalkacak hem de daha ucuz olacaktır. Bunun alt yapısını ekibimizle projelendirdik" şeklinde konuştu.

"Sorunları görmezden geliyorlar", diyen Ekinci, "Bunlar gözle görülen sorunları dahi görmezden geliyorlar. Bu sorunları görmezden gelince sanki bu sorunlar ortadan kalkmış gibi hareket ediyorlar. Bakın açık bir şekilde Battalgazi'nin tarımsal sulama sorunu var. Bu sorun ile ilgili bir cümle kuramazlar çünkü bu sorun ile ilgili bir icraatları yok. Sorunları biliyoruz ve bu sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:29 Kaynak: İHA

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